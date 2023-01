Ragazza scomparsa da giorni | Arrestato l’ex | scena inquietante ripresa dalla videosorveglianza

Leggi su direttanews

(Di martedì 24 gennaio 2023)dafidanzato: incastrato forse? Ecco cosa mostrano le immagini, la. Quando si sente parlare di donne scomparse, la rete di ricerche e di indagini, purtroppo, si stringe spesso e volentieri intorno ai loro compagni o anche agli ex fidanzati, visto che i numeri della violenza sulle donne in Italia parlano chiaro: 104 i femminicidi nel 2022, di cui 88 in ambito familiare, secondo i dati pubblicati dal Viminale.da alcuni: le immagini dellaincastranofidanzato (Direttanews)La notizia che in questi...