Questione cinghiali | Cia Benevento al tavolo della Regione Campania

Si è tenuto ieri presso l'ATC di Benevento (Ambito Territoriale di Caccia) su convocazione della Regione Campania un tavolo tecnico, per Cia Benevento ha partecipato Vincenzo Lepore, per discutere dell'annosa questione cinghiali che sempre più rappresentano un pericolo per intere partite agricole. Una questione non più rinviabile poiché oltre ai danni al comparto agricolo sannita la presenza incontrollata di cinghiali mette in serio pericolo l'incolumità pubblica recando, inoltre, particolari problemi alla viabilità nel Sannio. Dal tavolo è emersa la volontà di affrontare il problema coinvolgendo tutte le autorità presenti sul territorio, da quelle sanitarie a quelle

'Affidarsi solo alla caccia, come si fa da decenni non risolve la situazione ma la peggiora', spiega Di Tonno. Che ricorda come la gestione del cinghiale sia 'una questione complessa ... Regione, Governo centrale - per poter fare sintesi e proporre delle soluzioni all'annosa questione' ... indubbiamente, può esserci un input non dico a risolvere in toto l'emergenza, cosa

