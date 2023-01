Quattro giorni di dolcezza in centro Sul Sentierone torna la «Festa del cioccolato»

Come primo passo, le due aziende prevedono di rendere pronti fino aposti auto per garage. "... Il parcheggio a guida autonoma è la scia del futuro: finiranno idelle lunghe ricerche di ...Maurizia Cecchet, direttore del Personale e dell'Organizzazione di Generali Italia, ne ha discusso nel corso del "HRC Trends - Barcamp 2023", maratona didedicata a tendenze e analisi ...

Come stanno andando gli esperimenti sulla settimana lavorativa di quattro giorni L'Espresso

Sos pronto soccorso. "Pazienti in attesa di ricoveri anche per quattro giorni" - Cronaca LA NAZIONE

Catanzaro, morì dopo quattro giorni di vita: arriva l’assoluzione per 3 medici Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Cinema: cinque eventi in quattro giorni per l'inaugurazione dell’Astra FirenzeToday

Nuovo cinema Astra: si parte con cinque eventi in quattro giorni LA NAZIONE

«La Sicilia è nostra e non di Cosa Nostra». Sarà questo lo slogan attorno al quale i cittadini Campobello di Mazara e quelli di Castelvetrano potranno radunarsi, nella manifestazione congiunta indetta ...In questi giorni sono previste nevicate anche a bassa quota in diverse regioni del nostro Paese e queste condizioni atmosferiche possono rendere la circolazione stradale più difficoltosa. Per prevenir ...