Quanto inquina la musica in streaming?

(Di martedì 24 gennaio 2023) Era il 2001 quando Steve Jobs presentò il primo IPod promettendo un dispositivo che potesse contenere “1000 canzoni in tasca”. Sembrò fantascienza all’epoca. Dopo solo 20 anni, tutti noi abbiamo a disposizione una qualsiasi app diche ci permette di avere una libreria di 30 milioni di brani. “Con milioni di canzoni in, si torna ad ascoltare sempre quelle che si amavano da ragazzini” J AX – Piccole Cose (2017) Il mondo in cui viviamo si sta digitalizzando sempre più. L’arrivo del Covid, infatti, non ha fatto altro che accelerare questo processo per quasi tutte le industrie. Prima fra tutte quella della, che già da un paio di anni aveva iniziato questo percorso. Purtroppo però, digitale non significa sostenibile e anche l’industria dellasta avendo un impatto pesante ...