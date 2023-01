Quando parte lo sciopero benzinai e quali distributori restano aperti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Partirà dalle ore 19 di oggi 24 gennaio lo(comprese le pompe self-service), protraendosi per almeno 48 ore. A nulla è servito l’appello del ministro Urso, che aveva provato a convincere la categoria a desistere, senza riuscirci. Chi prenderàallo? La mobilitazione ha preso piede da Faib, Fegica e Figisc/Anisa, con l’adesione di circa il 70% dei 22milapresenti in Italia. Losi protrarrà fino alle 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria e fino alle 22 per le autostrade. Loriguarderà, come detto, anche le pompe self-service, ma potrebbero restare aperte quelle self di gestione diretta delle compagnie petrolifere (i sindacati ...