Qin Gang per domare i lupi guerrieri. Cosa racconta della Cina il nuovo ministro degli Esteri

(Di martedì 24 gennaio 2023) Uomo di punta di una generazione di diplomatici aggressivi, spinti da Xi Jinping a mostrare lo "spirito combattivo" di una potenza in espansione, oggi è chiamato a ricucire con gli Stati Uniti in cerca di una convivenza pacifica e prospera fra grandi. E a restituire un volto amabile al Dragone in crisi d'immagine a livello internazionale, specie dopo la pandemia