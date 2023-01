Qatargate | al via l’audizione di Cozzolino al Parlamento Ue L’avvocato di Kaili | “Panzeri farà altri nomi di eurodeputati italiani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) È in corso davanti alla commissione Giustizia (Juri) deleuropeodell’eurodeputato dem Andrea. L’eurodeputato italiano è arrivato intorno alle 9:30 accompagnato dagli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri de Beco. Al termine della riunione i tre legali hanno riferito che terranno una dichiarazione alla stampa. Nel pomeriggio di ieri, la presidente dell’organismo Manon Aubry ha presentato aglila sua relazione, con in allegato stralci degli interrogatori dell’ex europarlamentare Antonioe del suo braccio destro Francesco Giorgi, finiti entrambi in carcere il 9 dicembre scorso, effettuati dalle autorità belga in cui i due fanno riferimento a un possibile coinvolgimento nella trama di corruzione die del collega ...