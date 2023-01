Psg | Verratti | 'Basta divertirsi | quando avevo 20 anni era diverso E quella notte con Rihanna'

Coppa di Francia,e Mbappé scatenati Si gioca a Lens, in quanto il campetto dell'avversaria di turno non è omologato. Messi, Donnarumma efuori dai convocati di Galtier , in campo dal 1' ...... ma senza l'altro italiano. Dall'altra una selezione dei migliori calciatori di Al - ... Il quale però sembra orientato a rinnovare il contratto in scadenza col

Psg, Verratti rinnova fino al 2026: "Questa è la mia seconda casa" Sky Sport

Verratti rinnova con il Psg: l'annuncio a sorpresa è da brividi Corriere dello Sport

PSG, ufficiale il rinnovo di Verratti fino al 2026: le cifre • TAG24 Tag24

Il PSG è arrivato a Dubai, Verratti e Mukiele restano in Francia. L'azzurro punta il Bayern TUTTO mercato WEB

Verratti indisponibile anche in Coupe de France, PSG che farà a meno anche di altri due TUTTO mercato WEB

Con il pokerissimo dell'ex Monaco e le reti di Neymar e Soler i ragazzi di Galtier travolgono il Pays de Cassel e, nel prossimo turno, affronteranno l'Olympique ...Jessica Aidi ci delizia con un nuovo ed interessante capolavoro che arriva direttamente dal suo account ufficiale di Instagram - FOTO ...