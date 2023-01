Progetti rigenerazione urbana | il senatore Matera auspica lo scivolamento di graduatoria

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Una nuova interrogazione all’attenzione del Governo. È quella che è stata presentata daldi Fratelli d’Italia, Domenico. Il parlamentare sannita, dopo l’interrogazione posta all’attenzione del Ministro della Cultura Sangiuliano, ne ha presentata una ulteriore al vaglio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Diversi Comuni, inferiori a 15.000 abitanti – ha spiegato– hanno ricevuto finanziamenti per la realizzazione didi, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. A fronte di un budget complessivo di 300 milioni di euro, sono stati finanziatiper un ...

... insieme all'attività didel sistema di pubblica illuminazione produrrà un oggettivo ... stiamo lavorando per l'adeguata definizione e programmazione deida pianificare all'...... con un piano didei gasometri anche con Eni, Torre Spaccata, e poi Ostia, dove è ... "In questo primo anno " commenta " abbiamo lavorato lungo due direttrici complementari:...

Progetti rigenerazione urbana, il senatore Matera auspica lo ... anteprima24.it

Approvati i progetti di rigenerazione urbana: opere per oltre € 5,5 ... Comune di Paderno Dugnano

Rigenerazione urbana, i progetti che saranno realizzati a Cassano d'Adda Prima la Martesana

MadreProject: progetto di rigenerazione urbana diventa caso di studio - Gambero Rosso Gambero Rosso

Liguria, l'assessore Scajola in sopralluogo nella provincia di Imperia per quattro progetti di rigenerazione urbana Telenord.it

Conoscenza, ricerca scientifica, sport e tempo libero. Gli assessori all’Urbanistica di alcune grandi città italiane spiegano quali saranno le aree su cui si concentreranno investimenti e attenzione n ...Al via le manifestazioni di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023: presentata l'installazione di Objects of Common Interest per Piazza della Libertà ...