Neppure il tempo di festeggiare il successo in Supercoppa e l'Inter è ripiombata nei suoi dubbi, nelle sue contraddizioni. Le contraddizioni di una squadra, anzi di una grande squadra, che non sai mai ...... SimoneAll'Inter si è aperto il, basta guardare la classifica e leggere questi estratti dalla cronaca della Gazzetta relativa alla partita persa in casa contro l'Empoli: ...

Processo a Inzaghi: lo scudetto è l'obiettivo primario, le gioie di coppa non bastano La Gazzetta dello Sport

Il problema è che l'Inter sembrava in dieci contro undici fin dall'inizio ... IlNapolista

Condò: "Juve, verdetti a rate da evitare. Scudetto, Inzaghi insegue con la serenità del terzo titolo" Fcinternews.it

L’Inter e il progetto Asllani. Acerbo per la regia Inzaghi lo schiera mezzala La Gazzetta dello Sport

Inzaghi post Milan-Inter 0-3: "Super orgoglioso di me e dei ragazzi" numero-diez.com

Il tecnico ha vinto tre trofei e si è distinto in Champions League, ma il ritardo dal Napoli non è accettabile, con l'aggravante del tricolore scivolato verso il Milan un anno fa ...Inter, dubbi sulla gestione Inzaghi. E il caso Dumfries: perché sulle fasce si alternano tutti tranne lui È ormai fuori dal progetto ...