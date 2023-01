Problemi Virgilio Mail anche oggi 24 gennaio | perché ancora non funziona

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) In questa mattinata di martedì 24c’èda scontrarsi con igià di scena ieri. Il disservizio non è mai rientrato e il mancato accesso alla propria casella di posta elettronica continua oramai da più di 24 ore. Esattamente come sta accadendo per Libero, ci sono un gran numero di italiani che non riescono a controllare i messaggi, tanto meno ad inviarli e dunque restano completamente fuori da un servizio essenziale magari per il loro lavoro, maper qualsiasi altro aspetto della loro vita quotidiana.non sono stati risolti in breve tempo? ItaliaOnLine, il provider del servizio di posta elettronica...