(Di martedì 24 gennaio 2023) Formello (Roma), sabato 21 gennaio 2023 – ore 14:30 – campo “Mirco Fersini” – 15^Campionato2 Girone B: Magro, Floriani Mussolini (29? st Cesari), Petta, Di Tommaso (41? st Rossi), Dutu, Ruggeri, Balde (29? st Bigonzoni), Rossi, Crespi (36? st Cogo), Bertini, Napolitano (36? st Colistra). A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Coulibaly, Milani, Brasili. All.: Stefano Sanderra.: Ajradinoski, Baldi, Souare, Giunti, Corsini, Cicioni, Seghetti (25? st Ebnoutalib), Patrignani, Sulejmani (16? st Ronchi), Onishchenko, Dalla Valle. A disp.: Pietroluongo, Viti, Diallo, Polizzi, Prisco, Tsoy, Romagnoli. All.: Alessandro Formisano. ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Palla – Chillemi) RETI: 7? pt Napolitano, 42? pt Di Tommaso, 24? st Bertini, 35? st Ruggeri NOTE: al 28? pt Ajradinoski ...

Confermati inoltre gli eventi fieristici : Sagra della Margherita domenica 5 marzo in Via Farini, fiera didomenica 2 aprile (Piazza del Popolo, Via Pio Battistini e Viale Mazzoni), Cesena ...Tunisia alla fame L'economia tunisina, dopo la "araba" del 2011, ha vissuto ulteriori turbolenze lo scorso luglio, quando il presidente Kaïs Saïed ha destituito i membri del suo governo e ...

"11 e Lode" - Primavera 1, la Top 11 della 15^ giornata scelta da ... Mondoprimavera

PRIMAVERA 2, 15^ GIORNATA | LAZIO-PERUGIA 4-0 A.C. Perugia Calcio

PRIMAVERA - Poker della Lazio contro il Perugia. La vetta per ora è biancoceleste La Lazio Siamo Noi

PRIMAVERA 2 | 15^ GIORNATA | LAZIO-PERUGIA 4-0 Zazoom Blog

I risultati del Settore Giovanile rossonero: 21-22 gennaio 2023 AC Milan

Sfruttando anche l'assenza della prima squadra che oggi ha ricevuto il secondo giorno libero e tornerà ad allenarsi domani alle 14:30, è stata la Fiorentina Primavera ...I magistrati indagano sull'operazione tra il club di De Laurentiis e il Lilla, che ha coinvolto altri quattro giocatori. I tempi rischiano di allungarsi ...