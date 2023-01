Primarie? No grazie Rosy Bindi sgancia la bomba sul Pd

(Di martedì 24 gennaio 2023)come Massimo Cacciari (incavolato): noalledel Partito Democratico. Fra qualche settimana, i dem eleggeranno il nuovo segretario del partito dopo la disfatta elettorale guidata da Enrico Letta. La corsa a quattro (Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli) appassiona poco gli elettori di sinistra e ancor meno ex alti dirigenti Pd come. In collegamento con la trasmissione di LA7 “Tagadà”, lunedì 23 gennaio, l'ex ministra della Sanità, sollecitata sull'argomento dal conduttore Alessio Orsingher, ha osservato: “Faccio l'in bocca al lupo, vinca il migliore. Sono tutte persone degnissime a cui faccio gli auguri, specie a chi sarà eletto. Mi sta molto a cuore il destino del Pd perché senza non si ricostruisce la sinistra in ...

La Nuova Calabria

... con contorno di Congresso e Assemblea Nazionale Costituente per dire di una ripartenzaal ... che possono e debbono dare solo gli elettori in occasione di quelle imminentiche chiamiamo ...... farà conoscere ai bambini di diverse scuoleil variegato e affascinante mondo degli ... L'iniziativa, nataalla collaborazione fra Oranfrizer e Librì Progetti Educativi, non è un ... Cisl, rinnovo delle Rsu: via oggi alle primarie per la scelta dei ... Rosy Bindi come Massimo Cacciari (incavolato): no grazie alle primarie del Partito Democratico. Fra qualche settimana, i dem eleggeranno il nuovo segretario del partito dopo la disfatta elettorale ...Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo: corsa a quattro per la segreteria del Pd. Nel giro di un mese si saprà infatti chi sarà il nuovo leader del ...