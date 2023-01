Premier League | giornata 21 | Nketiah guida l’Arsenal

Leggi su 11contro11

(Di martedì 24 gennaio 2023)vince lo spettacolare match contro il Manchester United e mantiene inalterate le distanze dal Manchester City trascinato da Haaland. Pareggia il Newcastle, Tottenham. Un pareggio inutile per entrambe tra Liverpool e Chelsea. Di seguito l’analisi della21 di21: Arsenal-Man. United 3-2, Man. City-Wolverhampton 3-0, Crystal Palace-Newcastle 0-0 Partita splendida quella fra Arsenal e Manchester United: Red Devils in vantaggio con Rashford, nove gol nelle ultime nove partite, ma poi agganciati e superati dae Saka (tre gol nelle ultime tre sfide ai rivali come Henry e Ljundberg). Pareggia Martinez poco dopo per lo United ma al 90? ancoraregala la vittoria ai ...