Il capolavoro di Donatello , che raffigura la Madonna col bambino circondata da due angeli, tornerà finalmente a casa, entrando a far parte della collezione permanente di Palazzo Pretorio , a. L'artefatto, realizzato in terracotta, è databile tra il 1415 e il 1420, quando l'artista era nella sua fiorente attività giovanile. Se analizzato, il tabernacolo presenta degli aspetti ...Estate ed assieme a questa alcune novità sulle quali stiamo lavorando grazie allo staff'. Cinema. L'avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, è pubblicato sulla piattaforma ' ...

Prato: torna a casa il Tabernacolo del Sacramento eucaristico di Donatello Globalist.it

Tabernacolo Donatello torna a 'casa' a Prato Agenzia ANSA

Prato, il tabernacolo di Donatello torna a casa dopo un lungo tour Toscanaoggi.it

A Prato torna la Befana dei Vigili del fuoco LA NAZIONE

Torna la Befana, tanti gli appuntamenti in Toscana - Toscana Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Un impegno in difesa dell’ “ultimo prato di Prati”. E’ questo l’appello che un gruppo di associazioni e comitati ha deciso di rivolgere ai candidati che, il 12 e 13 febbraio, concorrono per le elezion ...