Prato | il Tabernacolo di Donatello torna a casa dopo un lungo tour - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 24 gennaio 2023) Andato in prestito prima a Palazzo Strozzi e poi agli Staatlichen Museen di Berlino, il capolavoro giovanile dia Palazzo ...

Andato in prestito prima a Palazzo Strozzi e poi agli Staatlichen Museen di Berlino, il capolavoro giovanile di Donatello torna a Palazzo ...... a. L'artefatto, realizzato in terracotta, è databile tra il 1415 e il 1420, quando l'artista era nella sua fiorente attività giovanile. Se analizzato, ilpresenta degli aspetti ...

Prato, il Tabernacolo di Donatello torna a casa dopo un lungo tour LA NAZIONE

Tabernacolo Donatello torna a 'casa' a Prato Agenzia ANSA

Prato: torna a casa il Tabernacolo del Sacramento eucaristico di Donatello Globalist.it

Edizione del 21/01/23 tvprato.it

Museo Palazzo Pretorio, dal Pnrr 418 mila euro per migliorare l ... tvprato.it

Dopo essere stato dato in prestito a Palazzo Strozzi e agli Staatlichen Museen di Berlino per delle mostre temporanee, torna a casa Tabernacolo del Sacramento, realizzato da Donatello tra il 1415 e il ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...