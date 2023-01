Prada | al via ‘Asilo della Laguna’ a Venezia per tutela mare

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ha inaugurato oggi, in occasioneGiornata Internazionale dell’Educazione, ‘Kindergarten of the Lagoon – Asilo, il progetto del Gruppoe Unesco, che prende il via con la prima outdoor education experience per i bambini delle scuole materne dipresso l’isola di Torcello. L’AsiloLaguna è un primo passo importante per i bambini, per comprendere meglio l’oceano e il ruolo centrale che svolge nello sviluppo sostenibile. L’iniziativa, presentata nel maggio scorso a Ca’ CornerRegina, sedena di Fondazione, è parte di Sea Beyond, un progetto condotto dal Gruppoe dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco dal 2019 e volto a ...