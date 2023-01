Posta elettronica | disservizio per più di 9 mln di account

Leggi su zon

(Di martedì 24 gennaio 2023) Milioni di italiani si sono ritrovati, negli scorsi giorni, con labloccata . È ormai record ilche colpisce, da domenica sera, i circa 9 milioni didiLibero e Virgilio, della società Italia Online. Lapresenta un malfunzionamento e non permette ai suoi utenti l’accesso, anche per chi ha una pagamento e usati per motivi professionali. Secondo l’azienda, c’è un problema tecnico in via di risoluzione, smentendo l’ipotesi di un attacco hacker. Viene inoltre garantito la totale sicurezza dei dati. La società garantisce che continueranno ad essere tutelati e non andranno persi. Il problema, secondo l’azienda, sarebbe dovuto invece da un problema di natura tecnica esclusivamente interno. Il servizio, una volta ...