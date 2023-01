Poker Lazio all’Olimpico | Milan battuto 4-0

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lachiude il girone d’andata con una rotonda vittoria per 4-0contro il. Nel primo tempo i biancocelesti indirizzano la gara sui binari giusti, con le reti in apertura di Milinkovic-Savic e di Zaccagni nel finale. Il rigore di Luis Alberto e il punto esclamativo di Felipe Anderson concludono la valanga che travolge i rossoneri alla seconda sconfitta consecutiva dopo la Supercoppa. La squadra di Sarri parte subito forte, il vantaggio arriva dopo appena quattro minuti. Zaccagni in mezzo, velo di Luis Alberto e il centrocampista serbo la piazza con il sinistro alle spalle di Tatarusanu. La reazione degli uomini dell’ex Pioli non tarda ad arrivare, porta le firme di Messias e Tonali. Ma lanon si fa intimorire e inizia la ricerca del raddoppio: Zaccagni si scalda, Dest ...