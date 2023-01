Ma ha indicato la strada : "Penso che il Torino voglia continuare a migliorare, ma adesso devo vedere i fatti", il messaggio chedovrà raccogliere anche in sede di trattative di mercato. "Con ..."È importante - aggiunge- fare le cose in modo leale e sportivo. Non voglio dire che non sia stato così. Ma quando poi fai queste cose, tutto il resto viene dimenticato".

Plusvalenze, Cairo: "L'importante è bonificare il calcio" La Gazzetta dello Sport

Calcio: Plusvalenze. Cairo 'Importante bonificare il nostro mondo' Tiscali

Plusvalenze Juventus, Cairo: "Importante bonificare il calcio, cose ... SPORTFACE.IT

Cairo e le plusvalenze: “Situazioni pesanti, bisogna bonificare il calcio” La Stampa

Caso Juve: Cairo, importante bonificare il calcio Lo Spiffero

'Lasciamo lavorare chi deve giudicare, ma queste cose sono un cattivo esempio per i giovani', dice il presidente del Toro MILANO (ITALPRESS) - ...Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato così della penalizzazione della Juve dopo il caso plusvalenze. Le dichiarazioni Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a margine della prese ...