Pliskova-Linette in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di martedì 24 gennaio 2023) Karolinase la vedrà contro Magdanei quarti di finale degli(cemento outdoor). La ceca deve ancora perdere un set ed è la maggiore indiziata per raggiungere la semifinale, traguardo già raggiunto a Melbourne nel 2019. Dall’altra parte l’outsider polacca, che si è fatta largo nel tabellone battendo avversarie del calibro dell’estone Anett Kontaveit e della francese Caroline Garcia. I precedenti tra le due giocatrici vedono davanti, che conduce addirittura per 4-1., tuttavia, possiede i colpi per poter mettere in difficoltà il tennis potente dell’avversaria. Per chi vince nel penultimo atto ci sarebbe una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la croata Donna Vekic. PROGRAMMA E COPERTURA ...

e Sabalenka - Vekic aprono la decima giornata a Melbourne, a partire dall'1 italiana. Non prima delle 4.30 il derby statunitense Shelton - Paul Mercoledì 25 gennaio si concluderanno ...Sulla Rod Laver Arena, si partirà all'1 della nottata italiana con la sfida tra Karolinae Magda: le due si sono affrontate già 9 volte in carriera e l'ex numero 1 del mondo ha ... Australian Open donne: Linette sorprende Garcia, tutto facile per Pliskova L'Australian Open è pronto a scendere in campo con i quarti di finale: nel tabellone WTA, Pliskova-Linette e Sabalenka-Vekic protagoniste ...Il programma degli Australian Open per mercoledì 25 gennaio: Novak Djokovic affronta Andrey Rublev in sessione serale ...