Più tasse e più canne | Salvini smaschera Schlein | ecco il nuovo Pd

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Come sarà Pd del futuro se Ellyvincerà le primarie per la segreteria del partito? Semplice: "piùe più", sintetizza il leader della Lega Matteocon un post su Twitter. Sono infatti queste "le priorità del PD per aiutare gli Italiani. Si ride o si piange?", scrive il vicepremier e ministro alle Infrastrutture. Alla base del tweet dici sono le proposte della principale sfidante di Stafano Bonaccini alla guida del Pd. Nel "programma"diinfatti ci sono il "sì" alla legalizzazione delle droghe leggere e una tassa di successione progressiva, oltre alla maggior partecipazione degli iscritti alle scelte del partito (come tra l'altro promesso da ogni candidato ai congressi dem da decenni a questa parte), Le proposte le ha snocciolate la ...