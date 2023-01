Pillola anticoncezionale gratuita nei consultori del Lazio La ginecologa | “Passo verso le donne”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Da febbraio lacontraccettiva sarà gratis neidel. Una decisione annunciata già nei mesi scorsi da Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità, che il prossimo mese diventerà esecutiva con la delibera che consentirà l’erogazionedel farmaco. “Una scelta resa possibile grazie a uno stanziamento di 10 milioni di euro previsto nel bilancio regionale”, si legge in una nota di Laura Anelli,e membro del tavolo tecnico. L’assessore alla Sanità della RegioneAlessio D’AmatoAnelli, candidata nella Lista Civica (di centrosinistra) di D’Amato per le prossime elezioni regionali, è anche coordinatrice deifamiliari e responsabile dell’area di Ostetricia e ginecologia della Asl Roma 1. “Tutto questo – sottolinea ...

La questione dellagratuita per le giovanissime e le donne in difficoltà economica era tornata al centro del dibattito dopo la contestazione a Laura Boldrini al corteo per l'

In Italia c'è una legge, la 405 del 1975, che ha istituito i consultori familiari e che prevede che "i mezzi per il controllo delle nascite vengano distribuiti gratuitamente".