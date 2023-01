Pierpaolo Spollon | chi è la misteriosa fidanzata Angela

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023)è ben noto al pubblico di Rai 1, essendo uno dei protagonisti della serie televisiva “Doc- Nelle tue mani”, accanto a Luca Argentero. L’attore interpreta Riccardo Bonvegna, uno specializzando al primo anno di medicina interna. Prima di Doc, l’attore ha fatto il suo esordio nel 2009 con “Nel nome del Male”, una miniserie televisiva. Lo abbiamo poi visto in altre fiction di grande successo come La Porta Rossa”, “L’Allieva” e “Che Dio ci Aiuti”. Partiamo col dire che non si sa moltissimo della vita privata dell’attore, che ama mantenere il riserbo sulla sua sfera personale. Ad ogni modo, sappiamo che nel passato dic’è una, di nome, che ha conosciuto al Liceo e con cui ha avuto una relazione molto importante. Ora, però, non è ...