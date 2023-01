Agenzia ANSA

delpoco mosso sui mercati che attendono gli sviluppi dell'economia cinese, in bilico fra fine del lockdown ed esplosione di contagi, la cui rinnovata domanda potrebbe dare un impulso ...La prima è la cosiddetta sterilizzazione dell'Iva che, in sintesi, prevede che se ildel ... nonostante la partenza delle nuove sanzioni sulrusso dal 5 febbraio, è che si andrà verso ... Petrolio: prezzo poco mosso a 81,5 dollari - Economia Inoltre, mentre i prezzi del petrolio restano elevati, l’iniziale impennata dei prezzi causata dalla guerra è diminuita. Il greggio Brent è salito brevemente ad oltre 130 dollari al barile ad inizio ...Alexander Toth, fund manager of the Raiffeisen-Active-Commodities di Raiffeisen Capital Management, analizza i fattori che potrebbero influenzare positivamente o negativamente le valutazioni delle due ...