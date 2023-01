(Di martedì 24 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

L'ultima volta che Manchester City e Velez si erano seduti ad un tavolo per trattare, era finita a stracci in faccia. Colpa di Benjamin Garre, ala sinistra tecnica e veloce, che nel 2016 stregò gli ......30 giugno 2023.19.00 - Il Manchester City ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Maximo, ... Il Benfica, però, non cala le sue pretese:via solo dietro il pagamento della clausola da ...

Mercato estero, ufficiale: il Manchester City si aggiudica il 2003 Perrone Calcio in Pillole

Perrone, l’argentino che studia Busquets e che in 10 mesi ha convinto Pep La Gazzetta dello Sport

Il City guarda al futuro: ingaggiato Màximo Perrone dal Vèlez numero-diez.com

Manchester City, tutto fatto per l'arrivo di Perrone dal Vélez Sportitalia

Perrone, líder Máximo: chi è il talento che fa impazzire Guardiola Calciomercato.com

Il Manchester City ufficializza l'acquisto di Máximo Perrone: il centrocampista argentino arriva a titolo definito dal Vélez ...Estero, Maximo Perrone, centrocampista classe 03', in questa stagione con la maglia del Velez Sarsfield ha collezionato 33 presenze con 3 gol ...