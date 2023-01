Perché la Germania dice no all' invio dei suoi carri armati all' Ucraina

(Di martedì 24 gennaio 2023) "Non resteremo a guardare l'mentre sanguina a morte". Le parole di fuoco arrivate da Mateusz Morawiecki, primo ministro polacco, racchiudono tutta la frustrazione dell'Est Europa per la titubanza tedesca sull'di...

Corriere della Sera

I carristi ucraini dovrebbero venire inper andare a scuola, o gli istruttori tedeschi andare in trasferta in Ucraina. Putin potrebbe interpretarla come una diretta partecipazione al ...'Chiederemo il permesso alla, ma questo è di secondaria importanza', ha detto Morawiecki. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ieri a Parigi, ha tenuto il punto: 'Abbiamo costantemente esteso ... Perché la Germania esita nell’inviare i carri armati Leopard all’Ucraina