Per parlare con il chatbot di Hitler e sentirgli dire delle falsità bisogna pagare. Le critiche a Historical Figures

(Di martedì 24 gennaio 2023)è l’applicazione disponibile nell’App Store di Apple che permette di “” tramitechat con molti personaggi storici, circa 20mila, grazie a un sistema di Intelligenza Artificiale. L’applicazione sfrutta infatti la stessa tecnologia su cui si basa ChatGPT, il software GPT-3.è stata creata dal venticinquenne Sidhant Chadda, un software engineer di Amazon ed è stata lanciata all’inizio di gennaio, diventando subito popolare soprattutto sui social, dove le persone hanno iniziato a condividere screenshot di esempiconversazioni che avevano avuto. In molti hanno iniziato però a criticare l’applicazione per varie ragioni, la principale è che tra i personaggi storici ci sono anche Adolf, altri ...

...la Sovrintendente agli Studi Marina Fey (Nda non è stato possibile invececon la dirigente scolastica, Antonella Dallou) - . Mi è stato assicurato che se ne stavano occupando anche...Quando si sentedi VPN spesso la prima cosa che viene in mente è la sicurezza online . Siamo tutti d'accordo ... Tuttavia, questi provider sono molto utili anchealtro. Ottimizza streaming e ...

Consigliere Zelensky: Sanremo per parlare di Ucraina, perché no - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Consigliere Zelensky: Sanremo per parlare di Ucraina, perché no Libero Tv

Consigliere Zelensky: Sanremo per parlare di Ucraina, perché no Agenzia askanews

Baceno, due incontri per parlare di corretta alimentazione OssolaNews.it

Provincia di Cuneo, crocevia transalpino: a Cuneo una tavola rotonda per parlare di mobilità e infrastrutture del territorio TargatoCn.it

La nuova applicazione che funziona grazie alla stessa tecnologia utilizzata da ChatGPT è stata criticata per vari motivi: il principale è che alcuni personaggi non dicono cose storicamente accurate ...In un’intervista rilasciata alla rivista Formula 1 Magazine, Lewis Hamilton è tornato a parlare del rapporto con Max Verstappen, precisando come da parte sua non ci sia alcun tipo di problema personal ...