Pensioni | l’aumento tanto atteso non è per tutti | molti italiani a mani vuote

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 24 gennaio 2023)sta arrivando: direttamente dal prossimo mese verrà consegnata la maggiorazione, ma non perFebbraio vedrà le rivalutazioni delle. Verrà fatto ufficialmente il primo giro delle maggiorazioni previste dalla nuova legge di bilancio. Il Governo Meloni di non aumentare solamente leminime ma anche tutte quelle che rientrano entro una certa soglia. Una manovra che lascia fuori una parte d’pensionati, in un certo senso una politica volta ad aiutare ‘il più povero’, senza premiare anche ‘il più ricco’. Aumentidell’anno 2023 – IlovetradingLedeglisaranno quindi più ricche già da febbraio, ci sarà un aumento che ...