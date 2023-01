Pensioni | la beffa di febbraio 2023 | per chi slitta l' aumento e cosa è successo

(Di martedì 24 gennaio 2023) La rivalutazionea marzo. L'Inps non è riuscito a fare prima i conteggi per inserire gli incrementi ridotti già a gennaio, e non riuscirà neanche questo ...

La rivalutazione slitta a marzo. L'Inps non è riuscito a fare prima i conteggi per inserire gli incrementi ridotti già a gennaio, e non riuscirà neanche questo ...L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha annunciato che erogherà a marzo la rivalutazione e gli arretrati per lesuperiori a 2.101,52 euro, pari a quattro volte il minimo. Per gli ...

La beffa Inps sulle pensioni: cosa cambia sugli aumenti ilGiornale.it

Pensioni febbraio 2023, gli aumenti slittano a marzo. Nuova beffa ... IL GIORNO

Pensioni febbraio 2023 senza aumento: cosa è successo e per chi arriva la beffa QUOTIDIANO NAZIONALE

Pensioni, la beffa di gennaio. Ecco perché molti aumenti arriveranno ... IL GIORNO

Pensioni, dopo la beffa maxi aumenti a febbraio: chi ci guadagna Affaritaliani.it

L'Inps erogherà a marzo la rivalutazione e gli arretrati per le pensioni superiori a 2.101,52 euro, pari a quattro volte il minimo ...La rivalutazione slitta a marzo. L'Inps non è riuscito a fare prima i conteggi per inserire gli incrementi ridotti già a gennaio, e non riuscirà neanche questo mese ...