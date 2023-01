Pensione febbraio 2023 senza aumento | ecco perché | nuovi importi e date dei pagamenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 gennaio 2023). Ci saranno aumenti, questo sì. Ma non per tutti. Le novità in arrivo per le pensioni diprevedono anche delle rivalutazioni degli assegni pensionistici, che cambieranno con qualche differenza rispetto alle precedenti. Il cedolino che tanto attendono i pensionati, riporterà infatti i tanto attesi aumenti dovuti alla perequazione previsti da gennaio ma non applicati dall’Inps in precedenza in quanto mancavano in tempi tecnici necessari per poter aggiornare gli assegni in base alle tabelle di perequazione previste dalla Legge di Bilancio. Gli aumenti, però, lo ripetiamo ancora, non saranno per tutti. Il Governo ha rimodulato la rivalutazione mantenendo intatte le regole solo per chi ha un assegno inferiore a 2.100 euro. Per questi l’adeguamento è stato pari al 100% ...