Penalizzazione Juve | Elkann | “Sentenza ingiusta | ci difenderemo”

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Lantus è la squadra italiana più amata e seguita: rappresenta il nostro calcio nazionale. L’ingiustizia di questaè evidente: in molti l’hanno rilevato, anche non di fede bianconera, e noi cicon fermezza per tutelare l’interesse dei tifosi dellae di tutti quelli che amano il calcio. Spero che insieme alle altre squadre e al governo possiamo cambiare il calcio nel nostro Paese, per costruire un futuro sostenibile e ambizioso”. Così Johnin un’intervista a La Stampa e Repubblica in occasione dei 20 anni dalla scomparsa del nonno, Giovanni Agnelli, parla delladi 15 punti inflitta ai bianconeri. “Lantus non è il problema, ma è e sarà sempre parte della soluzione. Qui è in gioco il futuro della ...

Dopo la bufera per laai danni della Juventus , a cui la Corte d'appello Federale ha tolto 15 punti in ... Francesco Oppini: ', contro l'Atalanta clamorose sviste arbitrali non più ...... e noi ci difenderemo con fermezza per tutelare l'interesse dei tifosi dellae di tutti quelli ... Giovanni Agnelli, parla delladi 15 punti inflitta ai bianconeri. "La Juventus non ...

Grassani: "Juve, può arrivare un'altra sanzione per gli stipendi. E su Osimhen..." La Gazzetta dello Sport

Abodi: "Sentenza plusvalenze Juve, ci spieghino la penalizzazione" Tuttosport

Juventus: perché la penalizzazione di 15 punti è giusta Esquire Italia

Abodi sulla penalizzazione alla Juve: "Chi ha la responsabilità spieghi perché questa decisione" La Gazzetta dello Sport

In un'intervista a "La Repubblica" l'ad di Exor ha commentato la decisione della Corte d'Appello della FIGC: "Tuteleremo l'interesse dei tifosi" ...Dopo la bufera per la penalizzazione ai danni della Juventus, a cui la Corte d'appello Federale ha tolto 15 punti in classifica per la vicenda plusvalenze, parla John Elkann, l'ad ...