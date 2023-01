Pellezzano | “Siamo uguali nella diversità” | giovedì premiazione concorso di poesie

(Di martedì 24 gennaio 2023)26 gennaio 2023 a partire dalle ore 17.00, a Salerno, presso il Salone Bottiglieri del Palazzo della Provincia, si terrà la Cerimonia didella Seconda Edizione delNazionale di Racconto breve e poesia “” promosso e organizzato dal Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali “Mondi Sostenibili”. Il tema delsi ispira all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 in base al quale, nonostantele, si possono vivere le stesse emozioni: paure, insicurezza, la fatica nell’accettazione di sé, la voglia di farcela, la capacità di sorridere, il desiderio di amare. Anche quest’anno le sezioni disono 2: A) Racconto inedito breve in lingua ...

... intrapresa anche dal sindaco diFrancesco Morra. A dare manforte a questo studio ... in alcuni casi (e non sappiamo con quale gravità di danno alla salute pubblica),arrivati a livelli ...... noiper lo Sport , ma abbiamo l'obbligo, l'onere e l'onore di tutelare i cittadini del ... è la Giornata Mondiale Dell'Abbraccio 21 Gennaio Zerottonove: fondi dalle regione per il ...

Pellezzano. Domani l'Open Day del Centro Polifunzionale “Giovani ... Battipaglia 1929

Pellezzano, bilancio del sindaco Morra: “Crescita e sviluppo ... anteprima24.it

"Siamo uguali nelle diversità": seconda edizione della premiazione del concorso alla Provincia SalernoToday

SUMMIT IN PREFETTURA DOPO SCONTRI A PAGANI, PARLA IL ... Tv Oggi

Franco Gioia: "Uno Smart Village Irno-Cavese puntando su digitale ... Ansa

Previsioni meteo per il 24/01/2023, Pellezzano. Giornata all'insegna del bel tempo, temperatura minima di 5°C e massima di 11°C ...In particolare, i lavori riguarderanno la realizzazione del nuovo asilo comunale di Cologna, nonchè per la ristrutturazione dell'asilo in via Vitale e per i lavori di efficientamento energetico e tecn ...