Pd | Verini | ' no a cambio nome | in quelle due parole già tutto'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Non sono favorevole ad un eventuale cambiamento deldel Pd. Se pensiamo al Lingotto, figlio dell'Ulivo, c'era giàdella nostra identità: la fabbrica, il lavoro, le lotte operaie, l'impresa. E l'innovazione e la formazione, con il Politecnico. Nella cornice di una città particolare come Torino, dove sono nati o sono vissuti Gramsci, Gobetti, Bobbio, Franco Antonicelli. Ecco per me partito democratico racchiude lavoro, impresa, saperi, ambiente, parità di genere, pace, difesa di beni comuni. Induec'è già”. Così Walter, senatore e tesoriere del Pd nel corso del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem. “Credo piuttosto che il Pd vada riallineato alla vita quotidiana delle porsone – ha ...