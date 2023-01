Pd | Schlein | ' togliere logo partito a ' manel' | iniziative con soli uomini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Va cambiato il metodo di selezione con le primarie così non da non penalizzare territori e donne. Va tolto ildelalledi, ai ''. Basta conche dicono alle donne: 'Lì ti ho messo io'. O come è successo a me che mi sono sentita chiedere: 'Tu di chi sei figlia?'. Basta con le logiche di cooptazione correntizia. E poi non è possibile che ci siano una decina di segreterie di federazione donna su più di un centinaio. E sulla co-segreteria" composta un uomo e da una donna, "credo che su questo in futuro gli iscritti possano fare una valutazione". Così Ellyin un intervento alla conferenza delle donne Pd con gli altri candidati alla segreteria dem.