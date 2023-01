Pd | De Micheli | ' basta oligarchie | donne che hanno voti non vengono candidate'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Se ci sono solo sostituzioni di gruppi dirigenti magari più con piùrispetto ad ora, non basterà. Se c'è una questione su cui elettori e iscritti ci mettono con le spalle al muro è quello della credibilità e questo riguarda anche lenel Pd. Ci siamo definiti un partito femminista ma senza le scelte concrete conseguenti e questo mina alla radice l'idea che noi possiamo essere davvero un partito femminista e che si occupa a dellequando lenon cono ai vertici del partito". Così Paola Dein un intervento alla conferenza dellePd con gli altri candidati alla segretaria dem. "Va cambiato il modello oligarchico di questo partito, che vive di poco consenso e di tanta cooptazione, che non valorizza le...

