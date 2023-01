Pd | Damiano | ' sostengo Bonaccini | raccoglie istanze su temi sociali'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Al Congresso del Partito Democratico sosterrò Stefano. La sua proposta accoglie lesuisulle quali mi sono sempre battuto". Così Cesaredichiara il sostegno a Stefanoal congresso Pd. "Anch'io sono convinto, come, che il lavoro sia la nostra priorità: costruiamo un partito laburista che aiuti il Paese a rimettere al centro il diritto a un lavoro stabile, tutelato e con una giusta retribuzione. Se il lavoro deve essere dignità dobbiamo cambiare rotta perché in Italia è troppo spesso povero, precario e insicuro". "Tra le proposte di Stefano ritrovo quelle che ci consentiranno di riannodare il contatto con i lavoratori: rendere il lavoro stabile economicamente più vantaggioso di ...

Il congresso del Pd si avvicina e l'esito non è così scontato: "Al Congresso del Partito Democratico sosterrò Stefano Bonaccini . La sua proposta accoglie le istanze sui temi sociali sulle quali mi ...

