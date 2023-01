Pd | Bonaccini | ' se vinco chiederò mano agli altri candidati | siamo grande famiglia'

Stefano, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato del suo impegno verso le primarie del Pd e dei suoi progetti per l'Italia, in caso di vittoria. "Sono stato un comunista emiliano. ...Della premierpensa che è 'una che ha fatto la gavetta. Per lei è stata particolarmente dura, perché è una donna, e la politica italiana è molto maschilista. Se vincerò le primarie, le ...

Pd: Bonaccini, ‘se vinco chiederò mano agli altri candidati, siamo ... Il Sannio Quotidiano

Pd, Bonaccini: Se vinco cambio il gruppo dirigente e non lascio l'Emilia Affaritaliani.it

Stefano Bonaccini: "Se vinco chiederò un incontro a Meloni. Il Pd rischia l'irrilevanza" L'HuffPost

EMILIA-ROMAGNA: Primarie Pd, Bonaccini, "Se vinco resto alla ... Teleromagna24

LA CORSA ALLA SEGRETERIA PD DI BONACCINI: «SE VINCO ... Cronache TV

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Per me cambiare il nome al Pd non è un tabù in quanto tale. Se in questa fase, da qui al 26 febbraio, però parlassimo del cambio del nome rischieremmo di parlare di forma ...Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Auspico che tutti e 4 insieme diciamo che il giorno dopo le primarie si apre una fase costituente nel Paese perchè dobbiamo parlare alla società italiana, non solo a forme ...