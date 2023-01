Pd | Bonaccini | ' presidente regione e segretario? Esperienza per fare le due cose'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Rispetto l'opinione di Gianni ma credo che potrei conciliare al meglio" il doppio incarico didelladel Pd, in caso di vittoria alle primarie. Così Stefanoa margine di un convegno in sala Farnese a Bologna a chi gli chiede delle osservazioni di Gianni Cuperlo sul fatto che serva una tempo pieno. "Credo di avere l'e la comprensione che si possonotranquillamente le due".

