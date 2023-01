Pd | Bonaccini | ' Meloni premier atto potente ma non sta cambiando regole gioco'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Quando la democrazia è sotto attacco sono sempre sotto attacco le donne. Succede in Afghanistan, in Iran e tanti altri paesi. La nostra proposta di cambiamento, e sinistra è cambiamento, deve assumere questa prospettiva perchè le nostre società sono troppo spesso modellate su esigenze maschili". Così Stefanoin un intervento alla conferenza nazionale delle donne Pd con gli altri candidati alla segreteria. "Io non so se Giorgiaabbia davvero sfondato il tetto di cristallo, Sua elezione è un fma non staledel. Già dal fche abbia scelto di essere chiamata 'il presidente del Consiglio' denota subalternità".