Pd | Bonaccini | ' destra taglia risorse scuola | noi per investire'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "In Italia tanti ragazzi non studiano, non si formano e non lavorano (25,1%). E la dispersione scolastica è superiore alla media europea (13,1% contro il 9,9%). In questa situazione, come primo atto di governo lahato leper lanei prossimi anni, prevedendo un ulteriore calo degli studenti". Così Stefanosu Fb. "Noi abbiamo una visione opposta: pensiamo che sapere e conoscenza siano gli strumenti di cittadinanza essenziali per rendere le persone più forti e la società più giusta. Proponiamo quindi un investimento straordinario per combattere la dispersione scolastica e per promuovere il successo formativo di bambini e bambine, ragazze e ragazzi". "Affinché lae la formazione tornino ad essere quell'ascensore ...