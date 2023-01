Pd | Bonaccini | ' cambio nome no tabù | ma stiamo alla sostanza'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Per me cambiare ilal Pd non è unin quanto tale. Se in questa fase, da qui al 26 febbraio, però parlassimo deldelrischieremmo di parlare di forma e non di". Così Stefanoa margine di un convegno in sala Farnese a Bologna. "Se sarò eletto segretario voglio che il Pd sia percepito come una grande forza laburista, perché il lavoro è al centro dell'identità e del profilo del Pd insieme a scuola e sanità pubblica, ad una accelerata transizione ecologica. Su questo possiamo dire tanto e anche farci capire dalle persone".

La Ditta si riappropria del Pd e spinge per il cambio del nome. Bersaniani e dalemiani, dopo la scissione del 2017, ribussano alla porta del Nazareno al fianco di Elly Schlein. Ma pongono subito una c ...