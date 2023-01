(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "L'ho detto anche in assemblea sabato. Se il processo costituente nasce e finisce con ildegli amici e compagni di Articolo 1 è troppo poca cosa. Credo che lo pensino anche loro". Così Stefanomargine di un convegno in sala Farnese a Bologna. "Agli amici di Articolo 1 do il bentornato. Con tanti di loro abbiamo condiviso tanti momenti di dialogo e di lavoro. Hanno sostenuto la mia rielezione in Emilia-Romagna attraverso la lista Coraggiosa. Quindi io sono contento, tutto c'è che allarga è utile ma non possiamo limitarci a questo".

...e chi pensa che invece la 'sigla' dem vadacosì com'è. E c'è anche chi, come il vignettista Makkox , ci scherza su: 'Dobbiamo parlare come al bar - fa dire a una caricatura di Stefano-...Per arginare la trasformazione del Pd in un satellite del populismo filo - russo, però,ha bisogno di vincerele primarie (gli ultimi sondaggi lo danno in testa di 20 punti) ma anche ...

Ultimo'ora: Pd: Bonaccini, 'bene ritorno Art.1 ma non basta' La Svolta

Nome Bonaccini: Pd va bene. La Schlein apre 24Emilia

Pd: Bonaccini, cambio nome Parliamo di sostanza Agenzia ANSA

“Cambiamo nome al Pd”, la proposta di Provenzano fa calare il gelo al Nazareno Il Riformista

"Con Bonaccini Pd fuori dal guado". Bresso torna in campo (e a ... Lo Spiffero

“Credo che siamo tutti d’accordo sul fatto che il Pd non stia bene. Non so quanti sono d’accordo sulla mia convinzione che questo stato di salute sia colpa dei nostri dirigenti”. Anche stavolta Merced ..."Nel ’46 era tra le più povere d’Italia” ha detto colui che sarà con ogni probabilità il futuro segretario del Pd, e grazie ai compagni è oggi tra le più ricche d’Europa. Ma tutte e due le affermazion ...