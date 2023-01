Paura e fiamme a Scalea | in fiamme un lido balneare

Un odore acre, fortissimo, proveniente dalla spiaggia. E un fumo nero, segno inequivocabile che qualcosa sta andando a fuoco. Questo lo scenario che si è presentato agli occhi dei cittadini di Scalea ...Anche per questo motivo, il proprietario dello scantinato interessato dall'incendio, che vive al piano superiore, si sarebbe accorto dellesolo in un secondo momento.nel Salento, si ...

Materasso in fiamme, attimi di paura in una struttura riabilitativa LeccePrima

Due auto e un furgone in fiamme davanti al ristorante: paura nella notte a Fontanegli Genova24.it

In fiamme una casa alloggio per anziani a Lamezia, paura per i 13 ospiti Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Foggia, Viale Michelangelo: momenti di paura per auto in fiamme StatoQuotidiano.it

Prende fuoco un'auto alimentata a Gpl, paura a Camerano: i vigili domano le fiamme corriereadriatico.it

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada statale 18 nei pressi del porto di Sapri. Un’auto, una FIAT 600 con a bordo una 27enne ha improvvisamente preso fuoco. Una coltre di fumo n ...Il rogo è scoppiato attorno alle ore 13, scatenando il panico per la presenza di alcune bombole di gas all'interno della struttura.