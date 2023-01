Paura a Città di Castello | cade un sasso dal cavalcavia e colpisce un' auto - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 24 gennaio 2023) L'incidente è successo in via Moncenesio. Il masso è di quelli usati in ambito ferroviario. Indagini in ...

L'incidente è successo in via Moncenesio. Il masso è di quelli usati in ambito ferroviario. Indagini in ...Ha raccontato la sua infanzia, il mare di Vietri , ladove è nata, gli anni all' Università a ... Aln giornalista del corriere del mezzogiorno che le chiede se hadella morte , risponde: "È ...

Paura a Città di Castello: cade un sasso dal cavalcavia e colpisce un'auto LA NAZIONE

Quartu, nuova rapina in viale Colombo | Commercianti: “Viviamo ... Cagliaripad.it

Bomba fa saltare la saracinesca di un bar. Paura a Cinisello - La Città la Città

Il Papa: la paura frena l’anima, l'antidoto è la vicinanza alla gente Vatican News - Italiano