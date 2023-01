Paura a casa di Saturnino De Cecco | rapina all’imprenditore della pasta Prese in ostaggio moglie e figlia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Attimi di terrore ieri sera perDe, figlio di Filippo Giovanni De, fondatore dell’impero dell’omonimo impero. L’imprenditore, che continua a portare avanti il business di famiglia, è stato sorpreso ieri da quattrotori armati. Due di loro hanno preso inlae ladi 5 anni dell’uomo, che stavano rientrando inverso le 21 del 23 gennaio. Una volta chiuse le due in cucina, i malviventi hanno costretto De, che si trovava già in, ad aprire la cassafortesua villa sulle colline di Montesilvano, in provincia di Pescara. A quel punto la banda di ladri ha preso tutto quello che ha trovato: ...

... quando il paziente guarito tornerà a, verrà accompagnato da un consulente della struttura ...visite proseguono poi per assicurarsi che il paziente stia bene e che la comunità non abbia più...Chiuse le due in cucina, i rapinatori hanno costretto De Cecco, già in, ad aprire la cassaforte. I ladri hanno quindi arraffato tutto quello che hanno trovato: orologi, gioielli e una pistola ...

Paura a casa di Saturnino De Cecco: rapina all'imprenditore della ... Open

Paura a Selva di Levico, incendio in una casa Trentino

In fiamme una casa alloggio per anziani a Lamezia, paura per i 13 ospiti Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Casa a Reggio Emilia: “I proprietari hanno paura di rimetterci ad affittare” ReggioSera.it

MESTRE | I MESTRINI HANNO PAURA: «LA SERA STIAMO A CASA» ANTENNA TRE

Momenti di grande tensione e paura sono stati vissuti ieri sera poco dopo le ore 21 dai familiari del noto imprenditore della pasta Saturnino De Cecco ...Corsa in ospedale per Guendalina Tavassi che in codice rosso ha ricevuto subito le cure necessarie Guendalina Tavassi ieri sera è finita in ospedale, ha avuto paura e ha fatto spaventare tutti. Entrat ...