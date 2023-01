Parto cesareo da record | Il bambino è un gigante

ilmessaggero.it

La ginecologa avrebbe aspettato troppo prima di procedere con il, insistendo per ilnaturale, nonostante ci fosse più di un 'campanello d'allarme' che indicava un'infezione batterica in corso. Così, dopo 7 ore di travaglio, quando ha deciso di ...Io vorrei che qualcuno, ad esempio, mi avesse parlato dei morsi uterini: non delin acqua (... sull'epidurale che è meglio di no perché siamo donne e ce la possiamo fare, sulno che è ... Neonato morto dopo il parto a Roma, ginecologa a processo: la mamma non è stata operata d’urgenza La ginecologa avrebbe aspettato troppo prima di procedere con il cesareo, insistendo per il parto naturale, nonostante ci fosse più di un “campanello d’allarme” che ...Ancora problemi per Alice Campello dopo la nascita della quarta figlia Bella. La moglie di Alvaro Morata ha mostrato su Instagram alcune macchie apparse sulla mano e sul polso dopo il rientro a casa.