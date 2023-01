(Di martedì 24 gennaio 2023) “Per favore, leun”:non è soddisfatto di come viene detta messa sotto il suoto. Lo ha detto chiaramente ai partecipanti al corso internazionale di formazione per responsabili diocesani delle celebrazioni liturgiche: “Mettete nelle prediche sempre un pensiero, un affetto e un’immagine, che la gente si porti qualcosa a casa”. Si tratta di un tema molto caro a Bergoglio: “Pensate ai fedeli. L’omelia non è una, è un sacramentale”, ha detto il, invitando a contenerla in massimo dieci. “La si prepara in preghiera, con spirito apostolico”, continuache ammonisce i partecipanti riguardo la sciatteria: “Andare nelle parrocchie e non dire nulla di fronte ...

È l'invito cherivolge agli operatori dei media nel messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2023 , che si celebrerà domenica 21 maggio ma che - come è ...- cui inviamo la manifestazione del nostro affetto, della nostra comunione e del nostro comune sentire - ha affermato con il suo profondo pathos per la pace: '…con la guerra ...

Ucraina, Papa Francesco chiede ai giornalisti di tutto il mondo di evitare la devastante retorica bellicistica ilmessaggero.it

La malattia senza tregua, il sogno di diventare pasticcere e l'incontro con Papa Francesco: «Pregherà per me e don ... La Provincia di Como

Il Papa: comunicare col cuore in un tempo di contrapposizioni Vatican News - Italiano

Papa Francesco: “Le omelie sono un disastro. Non è una conferenza, non più di 10 minuti” Il Fatto Quotidiano

“Il punto di riferimento deve essere sempre la persona che, nella comunicazione, è coinvolta in modo profondo. Per questo, la sorgente non può che essere il cuore”. Vincenzo Corrado, direttore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...