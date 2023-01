Panetta | per l' Italia nessun rischio dalla stretta Bce

(Di martedì 24 gennaio 2023) Per l'lamonetaria della Bce non rappresenta una fonte di: "la politica fiscalena è rimasta prudente" e con una durata media dei titoli di Stato, assieme agli ...

... assieme agli investimenti del programma, NextGenerationEU,rilanciare la crescita, "è difficile immaginare un rischio paese se si segue questa strada". Lo dice Fabio, membro del ...Lo ha detto in un'intervista al quotidiano Handelsblatt . L'attuale politica monetaria della Bce non rappresenta una fonte di rischiol'Italia. Lo ha detto Fabio, membro del consiglio direttivo Bce, in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt. "La politica fiscale italiana - ha detto- e' rimasta prudente.

