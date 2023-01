Pallavolo | ufficiali le sedi dei Mondiali Under 19 e Under 21

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - La federazione internazionale ha annunciato oggi i Paesi Organizzatori dei Campionati19 e21 femminili e maschili in programma nel 2023. Croazia e Ungheria sono state scelte per ospitare, dall' 1 all'11 agosto 2023, i19 femminili che vedranno la partecipazione di 24 squadre. La rassegna iridata19 maschile, invece, si giocherà in Argentina dal 4 al 13 agosto 2023. Saranno Bahrain e Messico, invece, i Paesi Organizzatori dei Campionati21. La rassegna iridata femminile, che vede l'Italia Campione del Mondo in carica, si terrà nella città di León e Aguascalientes dal 17 al 26 agosto ...

